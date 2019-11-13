Янчук: то, как Медведев играл последний сет с Надалем, было удручающе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче Итогового турнира ATP с Рафаэлем Надалем — 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7). В решающей партии испанец проигрывал 1:5, 30:40, но сумел одержать победу на тай-брейке.



«Это был матч упущенных возможностей. Довольно редко бывают такие упущенные выигрыши. Слишком большое было преимущество по счёту. Медведеву можно было проиграть гейм на подаче, это ничего бы не решило. Но проиграть два гейма на своей подаче и не оказать сопротивления на подаче соперника — это удручающе. В какой-то степени это загадка, но ответ простой — изменилось внутренне психологическое состояние Медведева.



Он боролся и играл достойно, но потом что-то замкнулось, и дальше пошли какие-то посторонние мысли. Даниилу надо было сделать одно правильное решение, последний шаг, оставаясь самим собой. Это не получилось.



Несколько геймов Медведев был сам не в себе. Пошли невынужденные ошибки: Даниил никак не мог попасть в ход. Он изменил манеру игры, потерял инициативу, активность, точность. Всё это стало исчезать, поэтому он провалил подряд несколько геймов.



В конце он более-менее обрёл себя, вышел на тай-брейк. Казалось, он всё-таки нашёл себя, но не полностью», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.