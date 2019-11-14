Эрбер и Маю вышли в 1/2 финала парного Итогового турнира АТР
Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю пробились в полуфинал ATP Finals, проходящего в Лондоне (Великобритания). В матче второго тура группового этапа они обыграли Кевина Кравица и Андреаса Миса из Германии — 7:5, 7:6 (7:3).
Для Эрбера и Маю эта победа стала второй в двух матчах — французские теннисисты досрочно пробились в полуфинал соревнований. Ещё одними полуфиналистами стал дуэт Рейвена Клаасена (Южная Африка) и Майкла Винуса (Новая Зеландия).
Действующими чемпионами престижного турнира являются американцы Майк Брайан и Джек Сок.
Напомним, в одиночном розыгрыше ATP Finals выступает россиянин Даниил Медведев. Сегодня 23-летний уроженец Москвы уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю из Испании.
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