Зверев — о поражении от Циципаса: я сыграл очень плохо

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал своё поражение в матче группового этапа Итогового турнира АТР. В двух партиях он проиграл Стефаносу Циципасу из Греции — 3:6, 2:6.
«Думаю, Стефанос провёл фантастический матч. Я? Я играл очень плохо. Такие матчи случаются даже на таком уровне — один игрок выдаёт суперматч, а ты проваливаешься», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.
Благодаря сегодняшней победе Циципас обеспечил себе выход в полуфинал турнира. На второе место в полуфинале также претендуют другие участники группы А: Рафаэль Надаль (Испания), Александр Зверев (Германия) и Даниил Медведев (Россия).
Напомним, именно Зверев является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл Новака Джоковича из Сербии.
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