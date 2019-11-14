Зверев — о поражении от Циципаса: я сыграл очень плохо

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал своё поражение в матче группового этапа Итогового турнира АТР. В двух партиях он проиграл Стефаносу Циципасу из Греции — 3:6, 2:6.



«Думаю, Стефанос провёл фантастический матч. Я? Я играл очень плохо. Такие матчи случаются даже на таком уровне — один игрок выдаёт суперматч, а ты проваливаешься», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.



Благодаря сегодняшней победе Циципас обеспечил себе выход в полуфинал турнира. На второе место в полуфинале также претендуют другие участники группы А: Рафаэль Надаль (Испания), Александр Зверев (Германия) и Даниил Медведев (Россия).



Напомним, именно Зверев является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл Новака Джоковича из Сербии.