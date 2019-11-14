Берреттини — первый итальянец, выигравший хотя бы один матч на ATP Finals

Маттео Берреттини стал первым итальянцем, одержавшим победу в матче на Итоговом турнире ATP. В поединке третьего круга в группе Бьорна Борга он нанёс поражение пятой ракетке соревнований австрийцу Доминику Тиму со счётом 7:6 (7:3), 6:3.



До Берреттини на ATP Finals из итальянцев выступали только Коррадо Барадзутти и Адрианно Панатта, которые не смогли одержать победу ни в одном из своих матчей.

Напомним, в первом круге Берреттини уступил Новаку Джоковичу — 2:6, 1:6, а затем програл Роджеру Федереру — 6:7 (2:7), 3:6. Тим обыграл и швейцарца — 7:5, 7:5, и серба — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5). Австриец уже после второго матча обеспечил себе выход в полуфинал. Вторую путёвку в следующую стадию разыграют Джокович и Федерер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Федерер в Лондоне.