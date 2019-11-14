Тим — о проигрыше Берреттини: думал о полуфинале, который гораздо важнее

Австриец Доминик Тим прокомментировал матч с итальянцем Маттео Берреттини на Итоговом турнире ATP в Лондоне, в котором он уступил со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

«Конечно, предыдущие два матча сказались на состоянии. Было не так просто играть, осознавая, что уже вышел в следующий раунд. Я старался победить на все 100%, но одновременно с этим в голове крутились мысли о субботнем полуфинале. Я должен сохранить силы на него, так как он гораздо важнее», — приводит слова Тима Yahoo Sports.

Напомним, в первом круге Берреттини уступил Новаку Джоковичу — 2:6, 1:6, а затем програл Роджеру Федереру — 6:7 (2:7), 3:6. Тим обыграл и швейцарца — 7:5, 7:5, и серба — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5). Австриец уже после второго матча обеспечил себе выход в полуфинал. Вторую путёвку в следующую стадию разыграют Джокович и Федерер.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Федерер в Лондоне.