Крофт: Медведев невероятен, он практически не ошибается при ударах
Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне теннисный эксперт Аннабель Крофт высоко оценила уровень игры первой ракетки России и четвёртого номера рейтинга АТР Даниила Медведева.
«Даниил невероятен, он практически не ошибается при выполнении ударов. Атакующие умения у Медведева тоже в большом порядке.
Многие теннисисты говорят, что Медведев выигрывает, не делая ничего особенного. Им просто нечего противопоставить его ударам», — цитирует Крофт Tennis World USA.
Напомним, текущий сезон стал лучшим в карьере 23-летнего россиянина. В его активе четыре чемпионских титула и финал Открытого чемпионата США. Последние три матча Даниил проиграл (в первом круге «Мастерса» в Париже и на старте Итогового турнира АТР).
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