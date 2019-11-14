Крофт: Медведев невероятен, он практически не ошибается при ударах

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне теннисный эксперт Аннабель Крофт высоко оценила уровень игры первой ракетки России и четвёртого номера рейтинга АТР Даниила Медведева.



«Даниил невероятен, он практически не ошибается при выполнении ударов. Атакующие умения у Медведева тоже в большом порядке.



Многие теннисисты говорят, что Медведев выигрывает, не делая ничего особенного. Им просто нечего противопоставить его ударам», — цитирует Крофт Tennis World USA.



Напомним, текущий сезон стал лучшим в карьере 23-летнего россиянина. В его активе четыре чемпионских титула и финал Открытого чемпионата США. Последние три матча Даниил проиграл (в первом круге «Мастерса» в Париже и на старте Итогового турнира АТР).