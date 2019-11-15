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Федерер обыграл Джоковича в матче за полуфинал Итогового турнира ATP

Федерер обыграл Джоковича в матче за полуфинал Итогового турнира ATP
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал важнейшую победу в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне. В двух партиях он обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича — 6:4, 6:3.

Благодаря сегодняшней победе 38-летний Федерер обеспечил себе место в полуфинале турнира. Ранее туда уже пробились Доминик Тим и Стефанос Циципас. Джокович не сумел выйти из группы.

Матч продлился 1 час 14 минут. В активе Федерера 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Джокович отметился 2 подачами навылет и 3 двойными ошибками.

Действующим чемпионом ATP Finals является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Джоковича — 6:4, 6:3.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
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