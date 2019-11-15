Федерер обыграл Джоковича в матче за полуфинал Итогового турнира ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал важнейшую победу в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне. В двух партиях он обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича — 6:4, 6:3.



Благодаря сегодняшней победе 38-летний Федерер обеспечил себе место в полуфинале турнира. Ранее туда уже пробились Доминик Тим и Стефанос Циципас. Джокович не сумел выйти из группы.



Матч продлился 1 час 14 минут. В активе Федерера 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Джокович отметился 2 подачами навылет и 3 двойными ошибками.



Действующим чемпионом ATP Finals является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Джоковича — 6:4, 6:3.