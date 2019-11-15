Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Гантухова — о Медведеве: теннисисты не должны проявлять такие эмоции

Гантухова — о Медведеве: теннисисты не должны проявлять такие эмоции
Теннис / ATP 0

Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова выразила мнение, что россиянину Даниилу Медведеву стоит извиниться перед своей командой за поведение в матче Итогового турнира ATP с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Медведев, наверное, забыл, что ему нужно играть ещё один матч. Чтобы справиться с чем-то подобным нужно время. Теперь потребуется неделя, чтобы страсти между игроком и тренером улеглись. Наставник Даниила был очень зол. Теннисисты не должны проявлять такие эмоции, насколько взвинчены они не были бы. Думаю, ему следует извиниться», — приводит слова Гантуховой Tennis World USA.

Россиянин после матча признался, что испытывал злость и раздражение от игры и срывался на свою команду.

Медведев во втором групповом матче Итогового турнира ATP уступил Надалю — 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7). В решающей партии испанец проигрывал 1:5, 30:40, но сумел одержать победу на тай-брейке.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019