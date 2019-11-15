Гантухова — о Медведеве: теннисисты не должны проявлять такие эмоции

Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова выразила мнение, что россиянину Даниилу Медведеву стоит извиниться перед своей командой за поведение в матче Итогового турнира ATP с испанцем Рафаэлем Надалем.
«Медведев, наверное, забыл, что ему нужно играть ещё один матч. Чтобы справиться с чем-то подобным нужно время. Теперь потребуется неделя, чтобы страсти между игроком и тренером улеглись. Наставник Даниила был очень зол. Теннисисты не должны проявлять такие эмоции, насколько взвинчены они не были бы. Думаю, ему следует извиниться», — приводит слова Гантуховой Tennis World USA.
Россиянин после матча признался, что испытывал злость и раздражение от игры и срывался на свою команду.
Медведев во втором групповом матче Итогового турнира ATP уступил Надалю — 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7). В решающей партии испанец проигрывал 1:5, 30:40, но сумел одержать победу на тай-брейке.
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