Бывшая четвёртая ракетка мира чех Томаш Бердых объявил о завершении карьеры на официальном мероприятии в Лондоне. Мероприятие посвящено теннисистам, закончившим выступления в 2019 году. Помимо Томаша участие приняли испанец Давид Феррер и белорус Максим Мирный, сообщает Tennis TV.
Томаша уже долгое время беспокоит травма бедра. В текущем сезоне уроженец Валашске-Мезиржичи провёл 22 матча, выиграв 13 из них. В 2018 году чех выиграл 11 официальных матчей, столько же он проиграл. На протяжении профессиональной карьеры Бердых завоевал 13 титулов на турнирах АТР.
Томаш — двукратный победитель Кубка Дэвиса, финалист Уимблдона-2010. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open лучшим результатом Бердыха стал выход в полуфинал.
В Лондоне в эти дни проходит Итоговый чемпионат ATP.
- 16 ноября 2019
-
20:41
-
19:51
-
19:20
-
19:08
-
18:18
-
18:11
-
17:13
-
12:43
-
11:33
-
11:18
-
10:57
-
10:47
-
09:31
-
09:23
-
09:08
-
06:00
-
04:47
-
03:02
-
00:39
-
00:05
- 15 ноября 2019
-
23:55
-
23:37
-
22:54
-
22:36
-
21:54
-
20:08
-
20:06
-
18:22
-
17:01
-
16:31
-
15:22
-
14:18
-
13:57
-
12:48
-
12:00