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Тим победил Зверева и вышел в финал Итогового чемпионата ATP

Тим победил Зверева и вышел в финал Итогового чемпионата ATP
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим стал вторым финалистом Итогового чемпионата ATP. В полуфинале он в двух сетах победил немца Александра Зверева, который сложил полномочия действующего чемпиона турнира.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Тим сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Его соперник 8 раз подал навылет, допустил 4 ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию полуфинального матча Тим — Зверев.

Соперником Тима по финалу Итогового турнира ATP станет грек Стефанос Циципас. Ранее в полуфинале Циципас в двух сетах обыграл швейцарца Роджера Федерера (6:3, 6:4).

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2019, суббота. 23:00 МСК
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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