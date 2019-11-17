Тим победил Зверева и вышел в финал Итогового чемпионата ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим стал вторым финалистом Итогового чемпионата ATP. В полуфинале он в двух сетах победил немца Александра Зверева, который сложил полномочия действующего чемпиона турнира.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Тим сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Его соперник 8 раз подал навылет, допустил 4 ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию полуфинального матча Тим — Зверев.

Соперником Тима по финалу Итогового турнира ATP станет грек Стефанос Циципас. Ранее в полуфинале Циципас в двух сетах обыграл швейцарца Роджера Федерера (6:3, 6:4).