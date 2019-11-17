Эрбер и Маю выиграли парный Итоговый чемпионат ATP
Французский дуэт Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю стал победителем Итогового чемпионата ATP. В финале турнира французы нанесли поражение представителю ЮАР Рейвену Классену и новозеландцу Майклу Винусу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Победители сделали 4 эйса, избежали двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 7. Их соперники 3 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта.
В прошлом сезоне Итоговый чемпионат АТР выиграли представители США Майк Брайан и Джек Сок.
В Лондоне сегодня, 17 ноября, также определится новый чемпион Итогового турнира ATP в одиночном разряде. В финале австриец Доминик Тим встретится с греком Стефаносом Циципасом.
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