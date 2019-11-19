Тренер Надаля: этот сезон Рафы оцениваю на 9,9 из 10
Карлос Мойя, тренер первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, подвёл итоги сезона. По его мнению, Надаль провёл практически идеальный сезон.
«Этот сезон я бы оценил на 9,9 из 10. После всего, через что он прошёл в начале сезона, Рафа выиграл два турнира «Большого шлема» и завершил год в качестве первой ракетки мира. Это просто невероятно.
В 2008 году он был первой ракеткой мира. В 2019 году он ей остаётся, Рафа здорово развился физически, психологически, в плане понимания игры. Его способность развиваться удивляет. В течение трёх последних лет мы выиграли пять турниров «Большого шлема», — цитирует Мойю Tennis World USA.
Очередной сезон Надаль завершил участием в Итоговом чемпионате ATP. Там он не смог выйти в полуфинал.
Надаль впервые с 2012 года не вышел из группы ATP Finals с двумя победами
Читайте также
- 19 ноября 2019
-
10:49
-
10:36
-
10:31
-
09:53
-
09:38
-
09:03
-
08:29
-
00:58
-
00:18
- 18 ноября 2019
-
22:33
-
21:03
-
20:56
-
20:46
-
19:43
-
18:22
-
17:33
-
16:59
-
15:23
-
14:48
-
13:45
-
13:40
-
12:30
-
12:08
-
11:38
-
11:37
-
11:14
-
10:50
-
10:25
-
09:39
-
09:19
-
09:04
-
08:19
-
08:13
-
08:01
-
00:43
Партнерский контент