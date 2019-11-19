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Тренер Надаля: этот сезон Рафы оцениваю на 9,9 из 10

Тренер Надаля: этот сезон Рафы оцениваю на 9,9 из 10
Теннис / ATP 0

Карлос Мойя, тренер первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, подвёл итоги сезона. По его мнению, Надаль провёл практически идеальный сезон.

«Этот сезон я бы оценил на 9,9 из 10. После всего, через что он прошёл в начале сезона, Рафа выиграл два турнира «Большого шлема» и завершил год в качестве первой ракетки мира. Это просто невероятно.

В 2008 году он был первой ракеткой мира. В 2019 году он ей остаётся, Рафа здорово развился физически, психологически, в плане понимания игры. Его способность развиваться удивляет. В течение трёх последних лет мы выиграли пять турниров «Большого шлема», — цитирует Мойю Tennis World USA.

Очередной сезон Надаль завершил участием в Итоговом чемпионате ATP. Там он не смог выйти в полуфинал.

Надаль впервые с 2012 года не вышел из группы ATP Finals с двумя победами
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