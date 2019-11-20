Тренер Федерера: поражения уже не так ранят Роджера

Северин Люти, тренер Роджера Федерера, рассказал, что швейцарец с годами стал менее болезненно реагировать на поражения. Кроме того, специалист отметил возросшую конкуренцию среди игроков топ-20.

«Поражения теперь ранят его гораздо меньше, чем раньше. За долгую карьеру он научился быстрее избавляться от мыслей о них. Вы не можете изменить прошлое. Умение двигаться вперёд – в этом сила Роджера.

Тяжело поддерживать себя на высочайшем уровне несколько месяцев подряд, но я не думаю, что из-за этого он стал хуже. Просто Роджер, Надаль и Джокович уже не те игроки, какими были пять или десять лет назад. Возьмем Рафу, он по-прежнему агрессивен на корте, но стал слабее действовать в обороне.

В целом первая двадцатка игроков сейчас более сильная. Тим, Циципас, Зверев, Медведев играют очень хорошо. Смогут ли они выиграть турнир «Большого шлема»? Ответ на этот вопрос может дать лишь победа кого-то из них», — приводит слова Люти Tennis World USA.