Аргентина и Германия сыграли самый затяжной тай-брейк в истории Кубка Дэвиса
Обновлённый розыгрыш Кубка Дэвиса в Мадриде (Испания) принёс первое историческое достижение. В парном матче сборных Аргентины и Германии был сыгран самый длительный тай-брейк в истории турнира — команды разыграли 38 очков в решающий момент встречи.
Победу в игре одержали немцы Кевин Кравиц и Андреас Мис. В роли проигравших оказались Максимо Гонсалес и Леонардо Майер — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (20:18).
По итогам всего противостояния команда Германии одержала убедительную победу со счётом 3-0.
Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.
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