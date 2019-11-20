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Аргентина и Германия сыграли самый затяжной тай-брейк в истории Кубка Дэвиса

Аргентина и Германия сыграли самый затяжной тай-брейк в истории Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Обновлённый розыгрыш Кубка Дэвиса в Мадриде (Испания) принёс первое историческое достижение. В парном матче сборных Аргентины и Германии был сыгран самый длительный тай-брейк в истории турнира — команды разыграли 38 очков в решающий момент встречи.

Победу в игре одержали немцы Кевин Кравиц и Андреас Мис. В роли проигравших оказались Максимо Гонсалес и Леонардо Майер — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (20:18).

По итогам всего противостояния команда Германии одержала убедительную победу со счётом 3-0.

Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Группа C
20 ноября 2019, среда. 17:45 МСК
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
Леонардо Майер
Аргентина
Леонардо Майер
М. Гонсалес Л. Майер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 2 6 18
6 4 		7 7 7 20
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Андреас Мис
Германия
Андреас Мис
К. Кравиц А. Мис
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