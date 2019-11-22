Рублёв — о разгроме Краиновича в Кубке Дэвиса: мне нужно было выиграть

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою победу в матче с сербом Филипом Краиновичем в Кубке Дэвиса — 6:1, 6:2. Этим успехом он вывел сборную России в четвертьфинальном противостоянии 1-0.



«Я очень доволен своим выступлением и действительно счастлив принести первое очко своей команде. Карену предстоит провести тяжёлый матч, поэтому мне действительно нужно было выиграть свою встречу. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Рублёва официальный сайт Кубка Дэвиса.



Партнёр Андрея по сборной Карен Хачанов не сумел обыграть вторую ракетку мира Новака Джоковича во втором матче противостояния сборных — 3:6, 3:6.



В эти минуты идёт решающий, парный матч, в котором Андрей Рублёв и Карен Хачанов противостоят Новаку Джоковичу и Виктору Троицки. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Рублёв вывел Россию вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией