Рублёв — о разгроме Краиновича в Кубке Дэвиса: мне нужно было выиграть

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою победу в матче с сербом Филипом Краиновичем в Кубке Дэвиса — 6:1, 6:2. Этим успехом он вывел сборную России в четвертьфинальном противостоянии 1-0.
«Я очень доволен своим выступлением и действительно счастлив принести первое очко своей команде. Карену предстоит провести тяжёлый матч, поэтому мне действительно нужно было выиграть свою встречу. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Рублёва официальный сайт Кубка Дэвиса.
Партнёр Андрея по сборной Карен Хачанов не сумел обыграть вторую ракетку мира Новака Джоковича во втором матче противостояния сборных — 3:6, 3:6.
В эти минуты идёт решающий, парный матч, в котором Андрей Рублёв и Карен Хачанов противостоят Новаку Джоковичу и Виктору Троицки. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.
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