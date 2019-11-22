Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов: в матче с Сербией, возможно, нам повезло

Хачанов: в матче с Сербией, возможно, нам повезло
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал Кубка Дэвиса. В четвертьфинальной встрече он вместе с Андреем Рублёвым обыграл представителей Сербии со счётом 2-1.

«Это был типичный матч Кубка Дэвиса, судьба которого решалась в парном разряде, где обе страны проявили себя наилучшим образом. Мы действительно боролись до конца, ведь понимали, что это единственный способ победить в такой встрече.

Возможно, в итоге нам повезло в некоторых моментах, но победитель должен быть только один. Мы очень расстроены за сербскую команду, но, с другой стороны, очень рады, что спустя так много лет Россия снова вышла в полуфинал», — цитирует Хачанова официальный сайт соревнований.

В последний раз сборная России выходила в 1/2 финала Кубка Дэвиса 11 лет назад. Напомним, за право сыграть в финале Кубка Дэвиса российские теннисисты поспорят с представителями Канады.

В этом году турнир впервые проходит в обновлённом формате. Его розыгрыш завершится 24 ноября.

Рублёв — о выходе в 1/2 Кубка Дэвиса: в важные моменты меня трясло
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019