Хачанов: в матче с Сербией, возможно, нам повезло

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал Кубка Дэвиса. В четвертьфинальной встрече он вместе с Андреем Рублёвым обыграл представителей Сербии со счётом 2-1.



«Это был типичный матч Кубка Дэвиса, судьба которого решалась в парном разряде, где обе страны проявили себя наилучшим образом. Мы действительно боролись до конца, ведь понимали, что это единственный способ победить в такой встрече.



Возможно, в итоге нам повезло в некоторых моментах, но победитель должен быть только один. Мы очень расстроены за сербскую команду, но, с другой стороны, очень рады, что спустя так много лет Россия снова вышла в полуфинал», — цитирует Хачанова официальный сайт соревнований.



В последний раз сборная России выходила в 1/2 финала Кубка Дэвиса 11 лет назад. Напомним, за право сыграть в финале Кубка Дэвиса российские теннисисты поспорят с представителями Канады.



В этом году турнир впервые проходит в обновлённом формате. Его розыгрыш завершится 24 ноября.

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