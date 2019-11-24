Канадцу Поспишилу наложили швы на ногу после матча с Рублёвым

Вашек Поспишил вынужден был проводить парную встречу в полуфинале Кубка Дэвиса против России с небольшой травмой. Канадский теннисист неудачно упал в первом сете во время игры с Андреем Рублёвым и рассёк ногу.

Медики наложили спортсмену швы. Во время процедуры в комнате находился партнёр Поспишила Феликс Оже-Альяссим, он и заснял этот момент.

Фото доступно на странице Tennis.Life в «Твиттере».

В полуфинале сборная Канады переиграла команду России со счётом 2-1. Судьба путёвки в финал решилась в парном матче. Карен Хачанов и Рублёв уступили канадцам Денису Шаповалову и Поспишилу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).



Вторым финалистом Кубка Дэвиса стала сборная Испании, обыгравшая представителей Великобритании — 2-1.