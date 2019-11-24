Федерация тенниса Канады – россиянам: потрясающий матч

Пресс-служба Федерации тенниса Канады отреагировала на публикацию россиянина Андрея Рублёва после парной встречи в полуфинале Кубка Дэвиса.



«Всё что я хочу сказать — спасибо вам большое», — написал Рублёв.

«Потрясающий матч», — ответили ему в пресс-службе канадской федерации.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Рублёва.

В полуфинале сборная Канады переиграла команду России со счётом 2-1. Судьба путёвки в финал решилась в парном матче. Карен Хачанов и Рублёв уступили канадцам Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Рублёв на турнире выиграл четыре одиночных матча. В полуфинале он переиграл Поспишила со счётом 6:4, 6:4.

Вторым финалистом Кубка Дэвиса стала сборная Испании, обыгравшая представителей Великобритании — 2-1.