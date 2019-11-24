Фелисьяно Лопес — рекордсмен АТР по количеству поражений в карьере

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес в полуфинале Кубка Дэвиса в двух сетах уступил британцу Кайлу Эдмунду — 3:6, 6:7 (3:7).
Таким образом, Лопес потерпел 445-е поражение в карьере при 485 победах. По этому показателю испанец превзошёл рекорд француза Фабриса Санторо — на его счету 444 поражения и 470 побед. Теперь Лопес официально — рекордсмен по количеству поражений в истории АТР.
На текущий момент Лопес занимает 62-е место в мировом рейтинге. Сборная Испании пробилась в финал Кубка Дэвиса, невзирая на поражение Лопеса.
Напомним, 38-летний Фелисьяно планировал завершить профессиональные выступления по итогам 2018 года, однако продолжил карьеру. В 2019-м он одержал 19 побед. В его активе — завоёванный трофей на турнире Queens Club в Лондоне. На пути к чемпионскому титулу он обыграл Хуан-Мартина дель Потро, Милоша Раонича и Феликса Оже-Альяссима.
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