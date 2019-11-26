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Хачанов — о работе с Давыденко: Коля очень помог мне своим свежим взглядом

Хачанов — о работе с Давыденко: Коля очень помог мне своим свежим взглядом
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка России Карен Хачанов высоко оценил сотрудничество с Николаем Давыденко, который с июля 2019 года работает его тренером.

«Мне очень понравилось работать с Колей. Мы начали сотрудничать с лета, так что не так много получилось вместе поработать. Однако я ему очень благодарен, потому что с ним получались очень открытые беседы — на своём личном опыте он давал понять, как играть и своим свежим взглядом пытался улучшить мою игру. Мы наладили очень хороший и тесный контакт, посмотрим, что будет дальше», — заявил Хачанов в эфире телеканала «Россия 24».

38-летний Давыденко — экс третья ракетка мира, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема». Лучшим результатом Хачанова на мэйджорах стал четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2019.

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