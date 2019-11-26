Хачанов — о работе с Давыденко: Коля очень помог мне своим свежим взглядом

Вторая ракетка России Карен Хачанов высоко оценил сотрудничество с Николаем Давыденко, который с июля 2019 года работает его тренером.
«Мне очень понравилось работать с Колей. Мы начали сотрудничать с лета, так что не так много получилось вместе поработать. Однако я ему очень благодарен, потому что с ним получались очень открытые беседы — на своём личном опыте он давал понять, как играть и своим свежим взглядом пытался улучшить мою игру. Мы наладили очень хороший и тесный контакт, посмотрим, что будет дальше», — заявил Хачанов в эфире телеканала «Россия 24».
38-летний Давыденко — экс третья ракетка мира, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема». Лучшим результатом Хачанова на мэйджорах стал четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2019.
- 26 ноября 2019
-
16:13
-
15:43
-
15:14
-
14:51
-
12:05
-
11:00
-
10:39
-
09:17
-
08:57
-
01:00
- 25 ноября 2019
-
21:23
-
20:58
-
18:34
-
16:18
-
15:35
-
14:48
-
13:25
-
12:54
-
12:03
-
11:12
-
10:27
-
09:42
-
09:08
-
08:24
-
08:21
-
01:02
-
00:19
- 24 ноября 2019
-
23:50
-
23:22
-
23:20
-
23:20
-
22:11
-
22:11
-
21:12
-
20:54