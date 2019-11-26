Павлюченкова, Барти, Плишкова и Осака заявлены на турнир в Брисбене

Финалистка «ВТБ Кубка Кремля» россиянка Анастасия Павлюченкова заявилась на первый турнир сезона-2020 в Брисбене (Австралия), сообщила пресс-служба соревнований в «Твиттере». Турнир пройдет с 6 по 12 января.
В заявочный лист попали сразу 6 спортсменок из топ-10. Это лидеры рейтинга WTA: австралийка Эшли Барти (1), чешка Каролина Плишкова (2) и японка Наоми Осака (3). Кроме того, в Брисбене выступят украинка Элина Свитолина (6), представительница Чехии Петра Квитова (7) и голландка Кики Бертенс (9).
Также подтверждено, что уайлд-кард от организаторов получила пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Винус Уильямс.
Действующей победительницей соревнований является Плишкова. В финале турнира 2019 года она обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко со счётом 4:6, 7:5, 6:2.
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