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Симон: скоро нас попросят играть 40 минут, чтобы матч длился как серия сериала

Симон: скоро нас попросят играть 40 минут, чтобы матч длился как серия сериала
Теннис / ATP 0

Французский теннисист, экс шестая ракетка мира Жиль Симон прокомментировал изменения в теннисе, продиктованные коммерческой стороной вопроса.

«Теннис меняется, потому что сейчас это модно. Я упустил момент, когда теннис стал слишком длительным для людей. Скоро нас попросят играть по 40 минут, чтобы матч длился как серия сериала — видите ли, молодёжь не может высидеть трёхчасовой матч перед телеэкраном.

Есть альтернатива потакать каждой прихоти зрителя — можно воспитывать его. Мы долго не хотели идти на поводу у капризных болельщиков, но сейчас теннис превращается в цирк на всех уровнях», — цитирует Симона Eurosport.

В настоящее время 34-летний теннисист является 55-й ракеткой мира. В 2019 году он провёл 55 матчей, в которых одержал 28 побед.

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