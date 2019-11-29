«Как такое возможно?» Бертенс недовольна оценкой её заслуг на родине

Девятая ракетка мира Кики Бертенс призналась, что удивлена непопаданию в список претенденток на звание лучшей спортсменки года в Нидерландах.



«Все знают, что мне это не нравится. В этом году я выиграла турнир серии «Премьер» в Мадриде, став первой голландкой, которой это удалось. Кроме того, я стала четвёртой ракеткой мира, также первой из голландок. И всё это в таком глобальном виде спорта, как теннис.



По всей видимости, мне нужно выиграть турнир «Большого шлема», чтобы быть номинированной на эту награду. Я вообще не понимаю, как такое возможно, когда мой тренер номинирован, а я – нет. Безусловно, Рамон Слёйтер заслужил это, но разве это не странно? В любом случае у меня будет дополнительный вечер, который я смогу провести лёжа на диване», – цитирует Бертенс Tennis World USA.

Бертенс: я говорила себе: да ты уже мёртвая