«Как такое возможно?» Бертенс недовольна оценкой её заслуг на родине

Девятая ракетка мира Кики Бертенс призналась, что удивлена непопаданию в список претенденток на звание лучшей спортсменки года в Нидерландах.
«Все знают, что мне это не нравится. В этом году я выиграла турнир серии «Премьер» в Мадриде, став первой голландкой, которой это удалось. Кроме того, я стала четвёртой ракеткой мира, также первой из голландок. И всё это в таком глобальном виде спорта, как теннис.
По всей видимости, мне нужно выиграть турнир «Большого шлема», чтобы быть номинированной на эту награду. Я вообще не понимаю, как такое возможно, когда мой тренер номинирован, а я – нет. Безусловно, Рамон Слёйтер заслужил это, но разве это не странно? В любом случае у меня будет дополнительный вечер, который я смогу провести лёжа на диване», – цитирует Бертенс Tennis World USA.
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