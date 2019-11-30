Жабер — арабская спортсменка года по версии Лондонской арабской организации

76-я ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер признана лучшей арабской спортсменкой 2019 года.

Премию «Арабская женщина года» вручают тем, кто добился серьёзных достижений в самых разных областях. Награда была основана в 2015 году Лондонской арабской организацией.

В сентябре 2019 года Жабер поднималась на 51-ю строчку рейтинга WTA. Ранее это не удавалось ни одному арабскому игроку. В 2017 году Жабер первой среди всех арабских теннисисток вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Напомним, в 2018 году Жабер дошла до финала Кубка Кремля, где в трёх сетах проиграла россиянке Дарье Касаткиной со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 4:6. В той встрече Онс получила травму бедра и доигрывала последний гейм со слезами на глазах.

Фотография доступна на странице Жабер в «Инстаграме».