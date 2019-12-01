Воры похитили у двукратного чемпиона СССР по теннису 300 тыс. рублей

Неизвестные похитили у двукратного чемпиона СССР, 17-кратного чемпиона Ленинграда по теннису Романа Гродницкого 300 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Ворам, проникшим в квартиру 85-летнего прославленного спортсмена на Светлановском проспекте, было известно, где именно хранятся денежные средства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полицейские разыскивают лиц, причастных к произошедшему.

Гродницкий — один из авторов и ведущих телепередачи «Папа, мама и я — спортивная семья». 17-кратный чемпион Ленинграда в одиночном (1957, 1962, 1965 — лето; 1963–1964 — зима), парном (1956, 1961–1965 — лето; 1962–1964 — зима) и смешанном (1956, 1963–1964 — лето; 1963 — зима) разрядах. Победитель и призёр ряда соревнований среди теннисистов-ветеранов.