Феррер: Рафа – супергерой. Надо наслаждаться его игрой, пока есть возможность

Бывшая третья ракетка мира испанец Давид Феррер назвал своего соотечественника Рафаэля Надаля супергероем и призвал болельщиков наслаждаться его игрой, пока у них есть такая возможность.



«Рафа просто невероятен. Он закончил год в ранге первой ракетки мира и демонстрировал удивительный теннис. К тому же он выиграл все свои матчи на Кубке Дэвиса. Это, пожалуй, лучший сезон за всю историю, который я видел в его исполнении.

Всё дело в том, что Надаль постоянно улучшает свою игру. Он супергерой. Рафа, Роджер Федерер и Новак Джокович — все они особенные теннисисты.

Люди должны наслаждаться Рафой в течение следующих нескольких лет, потому что будет очень трудно когда-нибудь увидеть кого-то похожего на него. Я действительно счастлив наблюдать, что он, Роджер и Новак всё ещё играют на таком высоком уровне», — приводит слова Феррера Sky Sports.