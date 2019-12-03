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Феррер: Рафа – супергерой. Надо наслаждаться его игрой, пока есть возможность

Феррер: Рафа – супергерой. Надо наслаждаться его игрой, пока есть возможность
Теннис / ATP 0

Бывшая третья ракетка мира испанец Давид Феррер назвал своего соотечественника Рафаэля Надаля супергероем и призвал болельщиков наслаждаться его игрой, пока у них есть такая возможность.

«Рафа просто невероятен. Он закончил год в ранге первой ракетки мира и демонстрировал удивительный теннис. К тому же он выиграл все свои матчи на Кубке Дэвиса. Это, пожалуй, лучший сезон за всю историю, который я видел в его исполнении.

Всё дело в том, что Надаль постоянно улучшает свою игру. Он супергерой. Рафа, Роджер Федерер и Новак Джокович — все они особенные теннисисты.

Люди должны наслаждаться Рафой в течение следующих нескольких лет, потому что будет очень трудно когда-нибудь увидеть кого-то похожего на него. Я действительно счастлив наблюдать, что он, Роджер и Новак всё ещё играют на таком высоком уровне», — приводит слова Феррера Sky Sports.

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