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Медведев: из-за Сафина дети в России били с бэкхенда в прыжке и ломали ракетки

Медведев: из-за Сафина дети в России били с бэкхенда в прыжке и ломали ракетки
Теннис / ATP 0

Российские теннисисты Даниил Медведев и Марат Сафин рассказали, как относятся друг к другу. Напомним, что Даниил включён в заявку сборной на ATP Cup, а Марат будет капитаном команды.

«Марата все обожают как на корте, так и за его пределами. Он легенда нашего вида спорта. У него можно только поучиться. Из-за него все дети в России делали две вещи — били с бэкхенда в прыжке и ломали ракетки», — сказал Медведев пресс-службе ATP Cup.

«Мы познакомились только в этом году. Похоже, Даниил — хороший человек. Он прагматичный и показывает неплохой теннис. Я рад быть капитаном», — сказал Сафин.

Первый в истории командный турнир ATP — ATP Cup — пройдёт в начале января в Австралии. За сборную России заявлены Медведев и Карен Хачанов

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