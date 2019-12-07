Серена Уильямс: желание родить второго ребёнка становится всё сильнее

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс призналась, что в ближайшее время хочет стать матерью во второй раз.



«Боже, я так хочу, чтобы у моей дочери Олимпии были брат или сестра. И это желание становится всё сильнее. Ей уже два года, и я хочу, чтобы у моих детей не было большой разницы в возрасте, как и у нас с Винус. Посмотрим, но я точно хочу ещё детей», — приводит слова Серены Tennis World USA.

На данный момент 38-летняя Уильямс является десятой ракеткой мира. Последним турниром, на котором она выступала, стал US Open 2019. Там американская теннисистка пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7. На счету Серены 72 титула на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Последний на данный момент трофей она завоевала в 2017 году, выиграв Открытый чемпионат Австралии.