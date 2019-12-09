Победа Надаля в матче с Медведевым признана лучшим камбэком года

ATP на своём официальном сайте продолжает подводить итоги сезона. Были названы пять самых впечатляющих камбэков на турнирах ATP. Первое место заняла встреча испанца Рафаэля Надаля с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.

Лучшие камбэки года в ATP-туре

1. Рафаэль Надаль (Испания) — Даниил Медведев (Испания) — 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4). Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, групповой этап. Уроженец Москвы вёл со счётом 5:1, 40:30 в решающей партии.

2. Лоренцо Сонего (Италия) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Кицбюэль, первый круг. Сонего отыграл восемь матчболов.

3. Фабио Фоньини (Италия) — Андрей Рублёв (Россия) — 4:6, 7:5, 6:4. Монте-Карло, первый круг. Россиянин вёл 6:4, 4:1.

4. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Новак Джокович (Сербия) — 1:6, 7:5, 6:3. Майами, четвёртый круг. Джокович выиграл первый сет 6:1 и вёл с брейком во втором.

5. Андреас Сеппи (Италия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:8). Чжухай, второй круг. Итальянец отыграл пять матчболов.