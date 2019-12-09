Котов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP, Медведев — пятый

В обновлённом рейтинге ATP от 9 декабря россиянин Павел Котов поднялся на 253-ю строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой позиции. Первой ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP. 9 декабря
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9985.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.
…
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584...
113 (113). Евгений Донской (Россия) — 497…
214 (214). Алексей Ватутин (Россия) — 233…
253 (254). Павел Котов (Россия) — 187.
- 9 декабря 2019
-
08:47
-
08:16
-
08:06
-
08:01
-
07:59
-
00:38
- 8 декабря 2019
-
23:32
-
22:32
-
20:40
-
18:36
-
18:04
-
16:55
-
14:20
-
13:54
-
12:16
-
10:27
-
00:08
- 7 декабря 2019
-
11:39
-
10:53
-
00:39
- 6 декабря 2019
-
20:49
-
17:07
-
14:15
-
12:04
-
11:30
-
10:26
-
10:22
-
09:10
-
08:19
- 5 декабря 2019
-
21:50
-
16:20
-
15:26
-
13:58
-
12:53
-
11:22