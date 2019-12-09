Котов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP, Медведев — пятый

В обновлённом рейтинге ATP от 9 декабря россиянин Павел Котов поднялся на 253-ю строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой позиции. Первой ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP. 9 декабря

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9985.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.

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17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...

23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584...

113 (113). Евгений Донской (Россия) — 497…

214 (214). Алексей Ватутин (Россия) — 233…

253 (254). Павел Котов (Россия) — 187.

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