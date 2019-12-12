В Австралии 71-летний тренер по теннису арестован за секс с 12-летней подопечной
В Австралии 71-летний тренер по теннису обвинён в сексуальном насилии над несовершеннолетней.
Как сообщает Daily Mail, мужчина неоднократно совершал развратные действия по отношению к 12-летней девочке. Он ездил со своей подопечной на турниры в австралийском штате Южный Уэльс с июля по декабрь 2019 года.
Тренеру предъявили обвинения в семи случаях полового акта с детьми в возрасте от 10 до 16 лет. По данным полиции, мужчина совершал действия развратного характера во время поездок на теннисные соревнования.
Ранее стало известно, что экс-теннисист из Швейцарии Ив Аллегро, выступавший в паре с соотечественниками Роджером Федерером и Стэном Вавринкой, был приговорён к двум годам тюрьмы условно за сексульное принуждение.
Теннисист, побеждавший в паре с Федерером, осуждён за половое преступление
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