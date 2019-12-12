Медведев выиграл первый матч в сезоне, разгромив Штруффа

Российский теннисист Даниил Медведев разгромил немца Яна-Леннарда Штруффа в стартовом матче выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 6:3, 6:1.
За выход в финал соревнований Медведев сыграет с победителем матча Люка Пуй (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия). Эти теннисисты играют в верхней части сетки.
Во второй половине сетки в полуфинал вышли итальянец Фабио Фоньини, одолевший американца Джона Иснера со счётом 7:6 (7:4), 6:4, и француз Гаэль Монфис, нанёсший поражение швейцарцу Стэну Вавринке — 6:3, 6:3.
Отметим, что проигравшие в первом раунде не покидают турнир, а продолжат борьбу между собой. Между ними, как и в случае с победителями, будет проведён полуфинал и финал за утешительный приз.
Diriyah Tennis Cup проходит с 12 по 14 декабря на корте, трибуны которого вмещают 15 тысяч зрителей. Призовой фонд турнира весьма внушителен и составляет $ 3 млн.
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