Свитолина, дважды игравшая в полуфиналах ТБШ, не стала игроком года в Украине

Федерация тенниса Украины подвела итоги 2019 года, назвав лучшую теннисистку и юниорку минувшего сезона.



Игроком года стала Даяна Ястремская, выигравшая в 2019 году два турнира категории WTA. 19-летняя уроженка Одессы установила личный рекорд в рейтинге WTA, став 22-й ракеткой мира. Стоит отметить, что в конце года стало известно, что новым тренером Даяны стал один из лучших специалистов современности Саша Бажин.



Интересно, что в номинации не победила первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в 2019 году дважды играла в полуфиналах турниров «Большого шлема». Ранее она никогда не заходила дальше четвертьфинала.

Лучшей юниоркой 2019 года была признана Дарья Снигур, ставшая победительницей юниорского Уимблдона-2019. На этой неделе она сыграла на турнире ITF в Дубае, ОАЭ, дойдя до финала.