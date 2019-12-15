Свитолина, дважды игравшая в полуфиналах ТБШ, не стала игроком года в Украине

Федерация тенниса Украины подвела итоги 2019 года, назвав лучшую теннисистку и юниорку минувшего сезона.
Игроком года стала Даяна Ястремская, выигравшая в 2019 году два турнира категории WTA. 19-летняя уроженка Одессы установила личный рекорд в рейтинге WTA, став 22-й ракеткой мира. Стоит отметить, что в конце года стало известно, что новым тренером Даяны стал один из лучших специалистов современности Саша Бажин.
Интересно, что в номинации не победила первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в 2019 году дважды играла в полуфиналах турниров «Большого шлема». Ранее она никогда не заходила дальше четвертьфинала.
Лучшей юниоркой 2019 года была признана Дарья Снигур, ставшая победительницей юниорского Уимблдона-2019. На этой неделе она сыграла на турнире ITF в Дубае, ОАЭ, дойдя до финала.
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