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Свитолина, дважды игравшая в полуфиналах ТБШ, не стала игроком года в Украине

Свитолина, дважды игравшая в полуфиналах ТБШ, не стала игроком года в Украине
Теннис / WTA 0

Федерация тенниса Украины подвела итоги 2019 года, назвав лучшую теннисистку и юниорку минувшего сезона.

Игроком года стала Даяна Ястремская, выигравшая в 2019 году два турнира категории WTA. 19-летняя уроженка Одессы установила личный рекорд в рейтинге WTA, став 22-й ракеткой мира. Стоит отметить, что в конце года стало известно, что новым тренером Даяны стал один из лучших специалистов современности Саша Бажин.

Интересно, что в номинации не победила первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в 2019 году дважды играла в полуфиналах турниров «Большого шлема». Ранее она никогда не заходила дальше четвертьфинала.

Лучшей юниоркой 2019 года была признана Дарья Снигур, ставшая победительницей юниорского Уимблдона-2019. На этой неделе она сыграла на турнире ITF в Дубае, ОАЭ, дойдя до финала.

17-летняя украинка обыграла Младенович и вышла в финал турнира в Дубае
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