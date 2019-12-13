17-летняя украинка обыграла Младенович и вышла в финал турнира в Дубае

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур неожиданно пробилась в финал соревнований категории ITF в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 100 тыс. В двух партиях полуфинального матча она переиграла представительницу Франции Кристину Младенович — 6:3, 7:6 (8:6).



Стоит отметить, что Младенович является второй ракеткой мира в парном разряде. Ещё в начале ноября Кристина в дуэте с Тимей Бабош из Венгрии во второй раз подряд выиграла Итоговый турнир WTA. В одиночном рейтинге 26-летняя уроженка Сен-Поль-Сюр-Мер располагается на 38-й позиции, однако ещё в октябре 2017 года входила в десятку лучших теннисисток мира.



Интересно, что до старта этого турнира Снигур ни разу не побеждала на соревнованиях категории ITF со столь высоким призовым фондом. В поединке второго круга Дарья обыграла россиянку Анастасию Потапову — 6:3, 6:2. Летом 2019 года украинка стала победительницей юниорского Уимблдона.



Соперницей Снигур по решающему матчу станет представительница Румынии Ана Богдан.