Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Лиможе, обыграв Корне

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Лиможе. В матче второго круга соревнований Самсонова в трёх сетах обыграла пятую сеяную, француженку Ализе Корне, со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась ровно 2 часа. Самсонова 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Корне подала 7 эйсов, четырежды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

Это была первая встреча соперниц в официальных матчах.

За выход в полуфинал турнира в Лиможе Самсонова сыграет с победительницей встречи между бельгийкой Грит Миннен и француженкой Полин Пармантье.

Напомним, что первый круг соревнований в Лиможе также преодолели Екатерина Александрова и Анна Блинкова.