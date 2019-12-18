Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Лиможе, обыграв Корне
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Лиможе. В матче второго круга соревнований Самсонова в трёх сетах обыграла пятую сеяную, француженку Ализе Корне, со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась ровно 2 часа. Самсонова 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Корне подала 7 эйсов, четырежды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.
Это была первая встреча соперниц в официальных матчах.
За выход в полуфинал турнира в Лиможе Самсонова сыграет с победительницей встречи между бельгийкой Грит Миннен и француженкой Полин Пармантье.
Напомним, что первый круг соревнований в Лиможе также преодолели Екатерина Александрова и Анна Блинкова.
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