Шарапова рассказала, чему может поучиться у Надаля

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова призналась, что её любовь к теннису с годами не стала меньше.
«Я по-настоящему люблю то, чем занимаюсь. Думаю, это видно, когда я корте, когда у меня есть шанс участвовать в соревнованиях. Мне это нравится. У меня есть цели и мечты в жизни после тенниса, но внутри меня ещё есть этот вечный огонь и мотивация. Когда я просыпаюсь, то все мои мысли связаны со спортом. Я собираюсь и делаю всё, чтобы стать сильнее в теннисном плане», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.
Мария также призналась, что её восхищает испанец Рафаэль Надаль.
«Я восхищаюсь его карьерой. Думаю, во многом его успех связан с умно просчитанным графиком выступлений. Ему нравится проводить много матчей, чтобы ощущать уверенность. Но для этого нужно быть здоровым, поэтому важно принимать правильные решения. Я могу этому у него поучиться», — сказала Шарапова.
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