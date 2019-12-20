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Шарапова прокомментировала победу в первом матче за четыре месяца

Шарапова прокомментировала победу в первом матче за четыре месяца
Теннис / WTA 0

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы в выставочном матче с австралийкой Айлой Томлянович в Абу-Даби со счётом 6:4, 7:5. Для бывшей первой ракетки мира эта встреча стала первой за четыре месяца с тех пор, как в августе она проиграла Серене Уильямс на Открытом чемпионате США.

«Сложно оценить это цифрами, но на корте я чувствовала себя отлично. Я ощущала уверенность. Некоторые вещи я делала прекрасно, это точно. Я продолжала играть и прибавляла в тех аспектах, в которых это было нужно. Я хотела добиться более высокого процента попадания первым мячом, чтобы входить в розыгрыш. Мне это удалось.

Мне нравится приезжать сюда. В последние годы я здорово проводила здесь время на «Формуле-1». Я познакомилась с культурой этого прекрасного города.

Мне было приятно выступить перед людьми, которые раньше не видели моей игры. Если будет возможность, я с радостью вернусь сюда", — цитирует Шарапову официальный сайт соревнований.

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