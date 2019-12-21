Серена Уильямс похвасталась фото в обтягивающих брюках

Американская теннисистка Серена Уильямс похвасталась очередным элементом одежды собственного бренда — Seraya. Она опубликовала фото в обтягивающих брюках для женщин с полной фигурой.

«Должно быть, вы думали, что это персик? Нет это новые брюки Seraya», — написала Серена.

Фото доступно на странице Серены Уильямс в «Инстаграме».

Серена — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема». На данный момент 38-летняя Уильямс является девятой ракеткой мира. Последним турниром, на котором она выступала, стал US Open 2019. Там американская теннисистка пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7. На счету Серены 72 титула на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Последний на данный момент трофей она завоевала в 2017 году, выиграв Открытый чемпионат Австралии.