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Александрова вышла в финал турнира в Лиможе, обыграв Гиббс

Александрова вышла в финал турнира в Лиможе, обыграв Гиббс
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира серии «челленджер», который проходит в Лиможе (Франция). Первая ракетка соревнований Александрова в полуфинале нанесла поражение американке Николь Гиббс, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Александрова 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта. Гиббс подала 2 эйса и дважды ошиблась на подаче.

За титул Александрова сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся бельгийка Гретье Миннен и белорусская теннисистка Александра Саснович.

Соревнования с призовым фондом $ 125 тыс. завершатся 22 декабря.

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