Александрова вышла в финал турнира в Лиможе, обыграв Гиббс
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира серии «челленджер», который проходит в Лиможе (Франция). Первая ракетка соревнований Александрова в полуфинале нанесла поражение американке Николь Гиббс, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.
Александрова 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта. Гиббс подала 2 эйса и дважды ошиблась на подаче.
За титул Александрова сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся бельгийка Гретье Миннен и белорусская теннисистка Александра Саснович.
Соревнования с призовым фондом $ 125 тыс. завершатся 22 декабря.
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