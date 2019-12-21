Александрова вышла в финал турнира в Лиможе, обыграв Гиббс

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира серии «челленджер», который проходит в Лиможе (Франция). Первая ракетка соревнований Александрова в полуфинале нанесла поражение американке Николь Гиббс, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Александрова 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта. Гиббс подала 2 эйса и дважды ошиблась на подаче.

За титул Александрова сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся бельгийка Гретье Миннен и белорусская теннисистка Александра Саснович.

Соревнования с призовым фондом $ 125 тыс. завершатся 22 декабря.