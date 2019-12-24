Хачанов вслед за Медведевым подтвердил участие в турнире в Роттердаме

Российский теннисист Карен Хачанов подтвердил участие в турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 8 по 16 февраля 2020 года, сообщает официальный сайт соревнований.
23-летний уроженец Москвы за карьеру завоевал четыре титула на турнирах ATP. Хачанов является 17-й ракеткой мира и второй ракеткой России.
В Роттердаме также сыграют россиянин Даниил Медведев, швейцарец Стэн Вавринка, канадец Феликс Оже-Альяссим, грек Стефанос Циципас, француз Гаэль Монфис, бельгиец Давид Гоффен, канадец Денис Шаповалов, болгарин Григор Димитров, испанец Роберто Баутиста-Агут, представители Италии Фабио Фоньини и Янник Синнер.
Гаэль Монфис является действующим чемпионом этих соревнований. В финале он обыграл Стэна Вавринку со счётом 6:3, 1:6, 6:2.
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