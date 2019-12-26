Бывшему игроку топ-60 предлагали деньги за проигрыш Надалю на Уимблдоне

Бывший австрийский теннисист Вернер Эшауэр рассказал, что ему предлагали деньги за поражение в матче второго круга Уимблдона-2007 с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Сначала я подумал, что это шутка. Я сказал этому человеку, чтобы он лучше обратился к Надалю. Это мне помогло бы. Позднее я решил, что так просто проверяли, соглашусь ли я на подобное», — приводит слова Эшауэра Vorarlberg Online.

Вернер проиграл Рафаэлю со счётом 2:6, 4:6, 1:6. Эшауэр также признался, что, став тренером, сталкивался с аналогичными предложениями игрокам.

За карьеру австриец не выиграл ни одного турнира ATP. В рейтинге ATP он поднимался до 52-й строчки. Надаль — 19-кратный победитель турниров «Большого шлема». Он завершит год в статусе первой ракетки мира.

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