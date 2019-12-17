Новое расследование «договорняков». 135 теннисистов подозревают в мошенничестве

135 игроков под подозрением
В теннисе новое расследование, связанное с договорными матчами. Год назад большую преступную группировку раскрыла испанская полиция, но конкретных фамилий изначально не прозвучало вовсе, а затем был косвенно упомянут только Марк Лопес – испанец, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевавший золотую медаль в паре с Рафаэлем Надалем. Каких-либо комментариев на этот счёт от самих теннисистов не последовало.
Сейчас расследование ведётся на международном уровне – сотрудничают правоохранительные органы Испании, Франции, Бельгии и США. Под подозрением находятся 135 игроков, которые предположительно были вовлечены в преступную схему армянской мафией. Как сообщают немецкие СМИ, мафия организовывала договорные матчи в семи различных странах. Один из 135 теннисистов входит в топ-30 рейтинга, и на его счету есть несколько титулов ATP.
Басилашвили отверг обвинения
Интересно, что некоторые грузинские СМИ распространили информацию о причастности к этому делу Николоза Басилашвили, предположив, что именно он является тем теннисистом из топ-30, подозреваемым в договорных матчах. Теоретически заданным критериям он соответствует, но это можно сказать про большинство игроков первой тридцатки – мало у кого из них нет на счету хотя бы двух трофеев ATP. Не подходят под этот критерий только Гидо Пелья, Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов. Если же понимать «несколько» как «три или больше», то можно исключить ещё Борну Чорича и Андрея Рублёва, в активе которых по два титула.
Сам Басилашвили отреагировал на обвинения в возможном участии в договорных матчах следующим образом: «Это ложь, основанная на информации с какого-то непонятного сайта. Грустно, что такие новости появляются на грузинских спортивных сайтах».
100 тысяч долларов за сданный матч в ATP
Сообщается, что изначально это расследование вела бельгийская полиция, но в дальнейшем к нему присоединились и специалисты из других стран. В деле уже появился осведомитель — некий немецкий теннисист рассказал о преступной схеме. На основе показаний спортсмена, сотрудничающего со следствием, полицейские пытаются раскрыть всю сеть.
Кроме того, подтверждение существования схемы было получено от аргентинского теннисиста Марко Трунгеллити. Ему несколько раз поступали предложения по участию в договорных матчах, и он сообщал об этом в Tennis Integrity Unit (TIU) — организацию, которая борется с договорными матчами. По словам аргентинца, за «слив» матча или его части (сета, гейма) на турнире ATP предлагают от 50 до 100 тыс. долларов, а на мелких соревнованиях ITF «ценник» куда скромнее – 2-3 тыс. долларов.
Расследование сейчас в самом разгаре, и его итоги могут быть опубликованы только в следующем году. Напомним, что ранее нескольких теннисистов уже дисквалифицировали за участие в договорных матчах, в том числе пожизненно — как бывшую 27-ю ракетку мира Даниэле Браччиали. Его друг Потито Стараче был отстранён от тенниса на 10 лет. Также теннисисты получили штрафы в $ 250 тыс. и $ 100 тыс. соответственно. Испанец Гильермо Оласо получил пять лет дисквалификации за то, что не сообщил в TIU о предложении сдать матч, а австрийца Даниэля Кёллерера за махинации с целью повлиять на результаты матчей отстранили от тенниса пожизненно.
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