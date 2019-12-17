Новое расследование «договорняков». 135 теннисистов подозревают в мошенничестве

135 игроков под подозрением

В теннисе новое расследование, связанное с договорными матчами. Год назад большую преступную группировку раскрыла испанская полиция, но конкретных фамилий изначально не прозвучало вовсе, а затем был косвенно упомянут только Марк Лопес – испанец, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевавший золотую медаль в паре с Рафаэлем Надалем. Каких-либо комментариев на этот счёт от самих теннисистов не последовало.

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Сейчас расследование ведётся на международном уровне – сотрудничают правоохранительные органы Испании, Франции, Бельгии и США. Под подозрением находятся 135 игроков, которые предположительно были вовлечены в преступную схему армянской мафией. Как сообщают немецкие СМИ, мафия организовывала договорные матчи в семи различных странах. Один из 135 теннисистов входит в топ-30 рейтинга, и на его счету есть несколько титулов ATP.

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Басилашвили отверг обвинения

Интересно, что некоторые грузинские СМИ распространили информацию о причастности к этому делу Николоза Басилашвили, предположив, что именно он является тем теннисистом из топ-30, подозреваемым в договорных матчах. Теоретически заданным критериям он соответствует, но это можно сказать про большинство игроков первой тридцатки – мало у кого из них нет на счету хотя бы двух трофеев ATP. Не подходят под этот критерий только Гидо Пелья, Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов. Если же понимать «несколько» как «три или больше», то можно исключить ещё Борну Чорича и Андрея Рублёва, в активе которых по два титула.



Сам Басилашвили отреагировал на обвинения в возможном участии в договорных матчах следующим образом: «Это ложь, основанная на информации с какого-то непонятного сайта. Грустно, что такие новости появляются на грузинских спортивных сайтах».

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100 тысяч долларов за сданный матч в ATP

Сообщается, что изначально это расследование вела бельгийская полиция, но в дальнейшем к нему присоединились и специалисты из других стран. В деле уже появился осведомитель — некий немецкий теннисист рассказал о преступной схеме. На основе показаний спортсмена, сотрудничающего со следствием, полицейские пытаются раскрыть всю сеть.

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Кроме того, подтверждение существования схемы было получено от аргентинского теннисиста Марко Трунгеллити. Ему несколько раз поступали предложения по участию в договорных матчах, и он сообщал об этом в Tennis Integrity Unit (TIU) — организацию, которая борется с договорными матчами. По словам аргентинца, за «слив» матча или его части (сета, гейма) на турнире ATP предлагают от 50 до 100 тыс. долларов, а на мелких соревнованиях ITF «ценник» куда скромнее – 2-3 тыс. долларов.

Расследование сейчас в самом разгаре, и его итоги могут быть опубликованы только в следующем году. Напомним, что ранее нескольких теннисистов уже дисквалифицировали за участие в договорных матчах, в том числе пожизненно — как бывшую 27-ю ракетку мира Даниэле Браччиали. Его друг Потито Стараче был отстранён от тенниса на 10 лет. Также теннисисты получили штрафы в $ 250 тыс. и $ 100 тыс. соответственно. Испанец Гильермо Оласо получил пять лет дисквалификации за то, что не сообщил в TIU о предложении сдать матч, а австрийца Даниэля Кёллерера за махинации с целью повлиять на результаты матчей отстранили от тенниса пожизненно.