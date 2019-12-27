Экс седьмая ракетка мира протянул за собой минивэн весом 2 тонны. Видео

Испанец Фернандо Вердаско, который занимает 49-ю строчку в рейтинге ATP, показал видео с одного из своих занятий по физической подготовке. 36-летний теннисист сдвинул с места и протащил за собой минивэн.
«Последнее испытание на прочность в этом межсезонье. 4500 фунтов и 2000 килограммов», — написал игрок.
Видео доступно на странице Фернандо Вердаско в «Инстаграме».
Последним турниром, в котором игрок принимал участие, стал «Мастерса» в Париже. Вердаско во втором круге проиграл немцу Александру Звереву со счётом 1:6, 3:6. Позже он обратился к болельщикам и сообщил о проблемах со здоровьем.
Лучшим результатом в карьере Фернандо было седьмое место в рейтинге ATP. Свою последнюю победу на турнире он одержал в 2016 году. В финале соревнований в Бухаресте (Румыния) Вердаско обыграл француза Люка Пуя — 6:3, 6:2.
- 27 декабря 2019
-
00:43
-
00:15
- 26 декабря 2019
-
21:31
-
19:19
-
15:27
-
14:02
-
12:52
-
11:57
-
10:08
-
09:16
-
01:14
-
00:13
- 25 декабря 2019
-
22:46
-
20:38
-
19:30
-
16:01
-
15:05
-
14:31
-
14:25
-
12:26
-
10:24
-
09:09
-
09:00
-
01:42
-
00:52
-
00:33
- 24 декабря 2019
-
22:56
-
22:43
-
21:23
-
19:46
-
18:56
-
15:47
-
14:27
-
13:29
-
11:40