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Экс седьмая ракетка мира протянул за собой минивэн весом 2 тонны. Видео

Экс седьмая ракетка мира протянул за собой минивэн весом 2 тонны. Видео
Теннис / ATP 0

Испанец Фернандо Вердаско, который занимает 49-ю строчку в рейтинге ATP, показал видео с одного из своих занятий по физической подготовке. 36-летний теннисист сдвинул с места и протащил за собой минивэн.

«Последнее испытание на прочность в этом межсезонье. 4500 фунтов и 2000 килограммов», — написал игрок.

Видео доступно на странице Фернандо Вердаско в «Инстаграме».

Последним турниром, в котором игрок принимал участие, стал «Мастерса» в Париже. Вердаско во втором круге проиграл немцу Александру Звереву со счётом 1:6, 3:6. Позже он обратился к болельщикам и сообщил о проблемах со здоровьем.

Лучшим результатом в карьере Фернандо было седьмое место в рейтинге ATP. Свою последнюю победу на турнире он одержал в 2016 году. В финале соревнований в Бухаресте (Румыния) Вердаско обыграл француза Люка Пуя — 6:3, 6:2.

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