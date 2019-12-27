Бывшая 16-я ракетка мира: не думаю, что Федерера можно считать примером для подражания

Бывшая 16-я ракетка мира немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер рассказал, как реагирует на точку зрения о том, что 38-летний швейцарец Роджер Федерер может служить примером для подражания за своё спортивное долголетие.

«Не думаю, что его можно считать примером для подражания. Он невероятный спортсмен. Роджер играет всего на 12 турнирах за год, но всё равно умудряется оставаться третьей ракеткой мира. Для большинства игроков это не сработает.

Я по себе это вижу: если я играю меньше, это плохо. Тогда я чувствую, что отдаляюсь от уровня игроков тура и у меня нет нужных партнёров для тренировок. Когда возвращаешься, то думаешь: вау, здесь всё гораздо быстрее", — приводит слова Кольшрайбера Tennis World USA.

Кольшрайбер за карьеру выиграл 8 турниров ATP в одиночном разряде.

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