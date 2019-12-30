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Хингис: у Барти великолепный набор ударов, это и есть настоящий теннис

Хингис: у Барти великолепный набор ударов, это и есть настоящий теннис
Теннис / Australian Open 2020 0

Бывшая швейцарская теннисистка Мартина Хингис поделилась мнением о первой ракетке мира австралийке Эшли Барти. Хингис высоко оценила игру Барти и назвала её одной из главных фавориток предстоящего Открытого чемпионата Австралии.

«После того как Эшли вернулась, она стала первой ракеткой мира и выиграла турнир «Большого шлема». Ей не нужно ничего и никому доказывать.

Сейчас она наслаждается теннисом, отсюда и такие результаты. У неё много положительных сторон, которые мне нравятся. Но больше всего мне нравится её подвижность.

Ранее она использовала различные удары, но не всегда всё делала вовремя. Сейчас, как мне кажется, она нашла себя. Она понимает, чего хочет на корте. Мне нравится вариативность в её игре.

У неё великолепный набор ударов, богатый репертуар. Как по мне, это и есть настоящий теннис. Думаю, она может справиться с давлением домашних трибун и добиться успеха в Мельбурне», — приводит слова Хингис Tennis World USA.

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