Шарапова может сыграть с Барти, Павлюченкова встретится с Квитовой на турнире в Брисбене

Организаторы турнира WTA в Брисбене (Австралия) опубликовали сетку соревнований. Россиянка Мария Шарапова в первом круге сыграет с одной из участниц квалификации, в случае победы она во втором раунде встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти.
Представительница России Анастасия Павлюченкова начнёт турнир матчем с чешкой Петрой Квитовой.
Фото доступно на странице WTA Insider в «Твиттере».
В Брисбене уже завершилась часть матчей первого раунда квалификации. Россиянка Людмила Самсонова обыграла австралийку Кайлу Макфи – 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4. Анастасия Потапова обыграла другую представительницу Зелёного континента — Дестани Айаву (6:3, 6:4). Вероника Кудерметова победила австрийку Барбару Хаас – 7:5, 6:3. А Наталья Вихлянцева — теннисистку из Австралии Мэддисон Инглис (4:6, 6:3, 7:5).
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