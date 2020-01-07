Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Окленде

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Окленде (Новая Зеландия) под первым номером, вышла во второй круг. На старте соревнований она обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Бывшая первая ракетка мира 8 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Джорджи 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Уильямс поспорит с победительницей поединка Кристина Макхэйл (США) — Энн Ли (США, Q).