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Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Окленде

Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Окленде
Теннис / WTA 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Окленде (Новая Зеландия) под первым номером, вышла во второй круг. На старте соревнований она обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Бывшая первая ракетка мира 8 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Джорджи 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Уильямс поспорит с победительницей поединка Кристина Макхэйл (США) — Энн Ли (США, Q).

Окленд (ж). 1-й круг
07 января 2020, вторник. 06:35 МСК
Серена Уильямс
10
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Камила Джорджи
99
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
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