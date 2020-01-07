Стали известны потенциальные соперники сборной России в четвертьфинале ATP Cup
Сборная России одержала три победы на групповом этапе нового командного турнира ATP Cup в Перте (Австралия) и вышла в четвертьфинал. Согласно турнирной сетке, соперником россиян будет победитель группы E.
После двух туров в этом квартете лидирует команда Хорватии, выигравшая два матча (3-0 у Австрии и 2-1 у Польши). На втором месте — Австрия, одержавшая одну победу (3-0 над Аргентиной). Аргентина — третья с одной победой (2-1 над Польшей). Команда Польши, потерпевшаая два поражения, досрочно лишилась шансов на выход из группы.
Матчи Австрия — Польша и Хорватия — Аргентина состоятся завтра, 8 января.
За сборную России на ATP Cup выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов. Турнир завершится 12 января.
Медведев обыграл Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
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