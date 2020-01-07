Стали известны потенциальные соперники сборной России в четвертьфинале ATP Cup

Сборная России одержала три победы на групповом этапе нового командного турнира ATP Cup в Перте (Австралия) и вышла в четвертьфинал. Согласно турнирной сетке, соперником россиян будет победитель группы E.

После двух туров в этом квартете лидирует команда Хорватии, выигравшая два матча (3-0 у Австрии и 2-1 у Польши). На втором месте — Австрия, одержавшая одну победу (3-0 над Аргентиной). Аргентина — третья с одной победой (2-1 над Польшей). Команда Польши, потерпевшаая два поражения, досрочно лишилась шансов на выход из группы.

Матчи Австрия — Польша и Хорватия — Аргентина состоятся завтра, 8 января.

За сборную России на ATP Cup выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов. Турнир завершится 12 января.