Александрова отреагировала на выход в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, прокомментировала выход в полуфинал. В четвертьфинале она обыграла хозяйку кортов Ван Цян со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

«Это было нелегко, потому что Ван Цян играла очень хорошо с первого розыгрыша. Третий сет был невероятно тяжёлым, потому что соперница была повсюду! Играть было сложно, так как каждый мяч возвращался ко мне. К счастью, мне повезло в нескольких розыгрышах в третьем сете, и это определило исход игры.

У меня была хорошая предсезонная подготовка. Я сыграла на турнире в Лиможе. Думаю, это мне помогло. Я получила отличную игровую практику», – цитирует Александрову официальный сайт WTA.

За выход в финал Екатерина поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Мы встречались один раз, но это было несколько лет назад. Я проиграла. Надеюсь, завтра получится лучше», — сказала россиянка.