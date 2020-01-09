Александрова отреагировала на выход в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, прокомментировала выход в полуфинал. В четвертьфинале она обыграла хозяйку кортов Ван Цян со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
«Это было нелегко, потому что Ван Цян играла очень хорошо с первого розыгрыша. Третий сет был невероятно тяжёлым, потому что соперница была повсюду! Играть было сложно, так как каждый мяч возвращался ко мне. К счастью, мне повезло в нескольких розыгрышах в третьем сете, и это определило исход игры.
У меня была хорошая предсезонная подготовка. Я сыграла на турнире в Лиможе. Думаю, это мне помогло. Я получила отличную игровую практику», – цитирует Александрову официальный сайт WTA.
За выход в финал Екатерина поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.
«Мы встречались один раз, но это было несколько лет назад. Я проиграла. Надеюсь, завтра получится лучше», — сказала россиянка.
- 9 января 2020
-
13:04
-
12:24
-
12:09
-
11:53
-
10:44
-
10:26
-
09:55
-
09:51
-
09:18
-
09:06
-
09:00
-
08:28
-
07:43
-
07:30
-
00:58
- 8 января 2020
-
23:52
-
23:34
-
23:25
-
23:01
-
23:00
-
22:37
-
21:51
-
21:19
-
19:50
-
19:23
-
19:14
-
19:02
-
18:22
-
17:45
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:05
-
15:20
-
15:01