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Габашвили и Кравчук обыграли аргентинцев в парной встрече четвертьфинала ATP Cup

Габашвили и Кравчук обыграли аргентинцев в парной встрече четвертьфинала ATP Cup
Теннис / ATP 0

Российские теннисисты Теймураз Габашвили и Константин Кравчук обыграли аргентинскую пару Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени в парной встрече четвертьфинального матча ATP Cup со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Российские теннисисты отметились четырьмя эйсами и одной двойной ошибкой. Гонсалес и Мольтени по два раза подачи навылет и ошиблись при подаче.

Таким образом, сборная России обыграла команду Аргентины со счётом 3:0 и пробилась в полуфинал ATP Cup. Ранее в одиночных встречах Карен Хачанов победил Гидо Пелью — 6:2, 7:6 (7:4), а Даниил Медведев был сильнее Диего Шварцмана — 6:4, 4:6, 6:3.

Соперник россиян по полуфинальному матчу определится завтра, 10 января. Им станет победитель матча Канада — Сербия.

ATP Cup. 1/4 финала
09 января 2020, четверг. 15:45 МСК
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4  
7 7 		6  
         
Теймураз Габашвили
Россия
Теймураз Габашвили
Константин Кравчук
Россия
Константин Кравчук
Т. Габашвили К. Кравчук
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