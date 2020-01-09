Габашвили и Кравчук обыграли аргентинцев в парной встрече четвертьфинала ATP Cup

Российские теннисисты Теймураз Габашвили и Константин Кравчук обыграли аргентинскую пару Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени в парной встрече четвертьфинального матча ATP Cup со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Российские теннисисты отметились четырьмя эйсами и одной двойной ошибкой. Гонсалес и Мольтени по два раза подачи навылет и ошиблись при подаче.
Таким образом, сборная России обыграла команду Аргентины со счётом 3:0 и пробилась в полуфинал ATP Cup. Ранее в одиночных встречах Карен Хачанов победил Гидо Пелью — 6:2, 7:6 (7:4), а Даниил Медведев был сильнее Диего Шварцмана — 6:4, 4:6, 6:3.
Соперник россиян по полуфинальному матчу определится завтра, 10 января. Им станет победитель матча Канада — Сербия.
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